Lys-les-Bains dans toute sa diversité

La fête du 5 au 7 août

Le vendredi 5 août de 17h à 23h, Lys-les-Bains commencera par une animation pour les jeunes et une animation musicale proposée par la maison des Jeunes Carpe Diem."Ce sera une soirée entre amis et en famille avec des bars et de la petite restauration.précise Audrey Hof.Nous avons invité des associations sportives ou autres à tenir, à leur profit, un stand de boissons ou de petite restauration comme le Télévie, l’Evoco, Dream dance, les Gars de la Lys et un revenant la Jespo. Et cela pendant les trois jours."

Le samedi 6, de 14h à 23h, il y en aura pour tous les goûts avec des ateliers bricolages d’éventails par le service communal "extrascolaire" et un autre pour fabriquer des bracelets avec le Plan de cohésion sociale. En même temps, les échassiers "les Troublions joyeux" de la compagnie Voltigo déambuleront dans ce site estival. Pour les fans de musique: dès 18h blind test par les services extrascolaires et à 20h concert du groupe local Point-Virgule. Une émission spéciale sur Libellule FM prendra place sur les ondes de 14h30 à 16h.

En ce dimanche 7 août (de 14h à 20h), pour les enfants, l’atelier "éventails" va se poursuivre. Un château gonflable inédit "Grand saut Dino" va permettre aux plus jeunes de sauter. À 15 h aura lieu un spectacle dynamique et interactif pour enfantsLes aventures de Billypar TinoValentino et pour terminer l’après-midi (17h) un karaoké présenté par Coco.

Sable jusqu’au 28 août

Ce bel espace ensablé restera accessible jusqu’au 28 août. Un étudiant prêtera du matériel et proposera quelques activités en semaine de 15h à 19h et le week-end de 14h à 19h. Dès le 15 août, divers partenaires proposeront des animations. Nous reviendrons ultérieurement sur cette programmation.