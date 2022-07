Des histoires de vie inspirantes

Thibault Masse de Bas-Warneton, 20 ans, est un étudiant en médecine à l’UCLouvain terminant sa troisième année de baccalauréat à Woluwe. Pendant un cours, la professeure Bénédicte Brichard est venue présenter et faire appel à candidatures aux étudiants pour les camps Valentine. Ce sont des séjours d’été et d’hiver dans les Alpes qui regroupent des enfants jusque seize ans étant sous traitement ou en soins aux cliniques universitaires Saint-Luc. Thibault a réagi positivement à cette offre de solidarité:"J’ai accepté parce que j’aime m’occuper d’enfants et d’ados et que je suis libre début juillet mais surtout parce que des histoires positives d’enfants ayant vaincu la maladie sont de belles leçons de vie devant nous inspirer".

Début juillet, Thibault fait partie du staff d’une quinzaine de personnes (médecins, infirmières, animateurs, coordinateur) qui encadre trente-trois enfants ayant des maladies notamment liées aux troubles du sang comme la leucémie. Certains avaient besoin de soins spécifiques pendant le séjour. Ils sont bruxellois et wallons allant de Mouscron à Arlon. Le sonégien Albert Devos ancien directeur d’école a fondé ces camps en mémoire de sa fille Valentine atteinte de leucémie et décédée lorsqu’elle était jeune. La grosse majorité des animateurs dont Manon Vanneste, une Mouscronnoise, et Anaïs Charmant, une Tournaisienne, étaient tous des finissants de bac 3 et de master 1 en médecine à Woluwe auxquels s’ajoutent des anciens animés qui deviennent à leur tour des animateurs. Le séjour se passait dans des chalets de Saas-Grund dans le canton du Valais à proximité de la frontière italienne.

Prêt à y retourner l’an prochain

La thématique du camp 2022 était la mythologie grecque avec la reconstruction de l’éclair de Zeus. Même si cela fait a priori sérieux, les après-midi très ludiques étaient consacrées ensemble à des Olympiades, des jeux de piste, un jeu de l’oie. Quelques sorties étaient programmées: télécabine à Hohsaas (3200 m) avec restaurant d’altitude, visite de la ville voisine de Saas-Fee, la visite de la ville et du sommet de Zermatt sans oublier d’accueillir des cyclos belges qui parrainaient le camp.

Au retour de la douzaine de jours, Thibault Masse nous partage son ressenti:"C’est une expérience riche en émotions dans un cadre naturel exceptionnel. À tous les niveaux, c’est la rencontre de personnes chargées de belles histoires de vie. La cohésion de l’équipe d’animation est très forte jusqu’à devenir amis au retour. Je suis partant pour retourner l’an prochain avec le même projet d’atelier radio".