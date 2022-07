Comines : la piscine Aqua-Lys rouverte !

Les tarifs et les horaires

Jusqu’à la fin des vacances (28 août), la piscine est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 11h50 et de 14h30 à 19h. Le samedi, elle est accessible de 9h30 à 11h50 et de 14h30 à 17h30. Le dimanche, vous pourrez venir nager de 9h à 11h50. Les nouveaux tarifs sont de 4,50 € pour les adultes et de 3,50 € pour les enfants (de 2 à 12 ans) et pour les seniors (les plus de 60 ans), en plus des abonnements possibles. Un tarif présentiel est octroyé aux Cominois sous présentation de la carte d’identité.