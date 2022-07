La Fasam: troisième au monde

Ce championnat mondial se déroule sur quatre week-ends avec une trentaine de pays dans toutes les catégories. "Ce samedi 23 juillet, le groupe a pris la route pour Kerkrade dans le Limbourg des Pays-Bas, stipule Didier Vandeskelde chef de la Fasam . Quelque onze groupes se présentaient sous un splendide soleil sur la magnifique pelouse du Parksatd Limburg. Douze minutes de show, figures et drills ont ravi les spectateurs. Quelques septante supporters avaient fait le déplacement pour soutenir leur phalange favorite. Ils se sont fait bien entendre du haut des gradins. C’est sous des applaudissements très nourris que la Fasam est sortie du terrain".

Après deux heures d’attente interminables, le verdict est tombé. Didier Vandeskelde a communiqué: "La Fasam se classe à la troisième place de ce championnat avec 83,25%. Le deuxième a 84% et le premier 87%. Une très belle performance puisque grâce à son score supérieur à 80%, elle obtient la médaille d’or du championnat. Donc une très belle performance pour nous! Bravo à tous les musiciens. Quelle aventure! Fier de la Fasam!" Nul doute que la renommée la Royale Fasam Orchestra sera encore plus grande. Cela augure de nouveaux contrats et d’autres prestigieuses destinations dans les mois et années à venir.