Les jeunes à la fête nationale à Comines - Warneton : "Nous avons des souhaits : être libres ! "

Devant le monument aux morts au pied de l’hôtel de Ville, Eva, Dimitri et Chloé représentaient le Conseil communal des enfants et des jeunes: "Nous sommes certes jeunes, mais conscients de ce qui se passe aujourd’hui autour de nous. Nous avons vécu, comme vous, une crise sanitaire qui a fait de nombreux dégâts tant au niveau scolaire que psychologique au sein de la jeunesse. Mais, en ce jour de fête, nous avons des souhaits: être libres! Libres d’être qui nous voulons être sans jugements, libres de déterminer notre avenir professionnel en choisissant notre futur emploi mais surtout nous avons le souhait de vivre heureux et espérons un monde sans conflits et en paix"