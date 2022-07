Les jeunes sportifs de Warneton ont eu chaud !

Le dénominateur commun des trois semaines de stages sportifs de l’AGISC était… la chaleur ! Chaque semaine, une trentaine d’enfants de 3 ans à 6 ans à Warneton et une quarantaine de jeunes à Houthem se sont initiés à divers sports. « Nous avons pris toutes les mesures pour lutter contre la chaleur. Surtout en ce mardi 19 juillet où les jeunes vont à la piscine de Wervicq et les plus grands profiteront de jeux d’eau à Houthem, précise Martin Lesur directeur de l’AGISC. Les animations se veulent essentiellement sportives. Nous y avons ajouté un aspect nature avec « Lys-Nature » et le « Crel » de Tournai. Les enfants apprécient.