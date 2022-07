Fête des Marmousets à Comines : Serge Titeca et Jean Hugue à l'honneur

La bourgmestre Alice Leeuwerck a remercié chacun pour son implication, d’autant que, avec les vagues successives de Covid, le feu vert pour organiser la fête n’est arrivé qu’en mars. Résultat: tout a été organisé en un temps record!

La machine à vapeur de la fête

À bientôt 79 ans, Serge Titeca est la cheville ouvrière des festivités depuis près de 40 ans. " Serge, c’est la machine à vapeur qui fait fonctionner la fête des Marmousets, qui met en valeur le passé industriel de nos parents et grands-parents ", a évoqué l’échevin Philippe Mouton.

À la fois conteur d’histoires, technicien rubanier et guide au musée, le Cominois cumule les casquettes: " J’ai arrêté l’école à 15 ans pour travailler comme apprenti à la rubanerie Mahieu, à Comines France. Puis, j’ai monté les échelons jusqu’à devenir rubanier. J’ai connu plusieurs entreprises: Ducarin, la Société Lilloise, Masureel, etc. À cette époque-là, on changeait comme on voulait!

À 22 ans, comme les salaires n’étaient pas élevés, j’ai décidé de partir à Bruxelles pour passer mon diplôme d’humanité supérieure en deux ans. Ensuite, je suis revenu à Comines et j’ai travaillé dans le privé, puis comme employé communal ."

Depuis le début de l’aventure

Passionné par la musique, Serge Titeca fait partie de l’aventure Radio Libellule débutée en 1979. Il anime l’une ou l’autre émission avec la répartie et l’humour qu’on lui connaît. " En 1982, Gilbert Deleu est venu me trouver parce qu’il cherchait à créer une fête dédiée aux rubaniers; un musée de la rubanerie allait s’ouvrir. J’ai fait partie de l’équipe pionnière avec Simon Vanhée, André Decroix et Albert Catteau. "

Le premier cortège se déroule en 1983: " Durant toutes ces années, nous avons accueilli des groupes formidables, qui ont fait connaître Comines aux quatre coins de la Belgique et bien plus loin! "

L’année prochaine verra l’anniversaire des 40 ans: "J’a i demandé un subside exceptionnel à la Ville pour marquer le coup! Cinq groupes m’ont déjà donné leur accord de participation ", explique celui qui est épaulé par sa famille, mais aussi par son fidèle lieutenant, José Valles, lui aussi bien aidé par les siens.

Un entrepôt gratuit

Autre citoyen mis à l’honneur: Jean Hugue (82 ans). Dans le hangar de sa ferme du Saint-Yvon, à Warneton, il accepte que soient entreposés gratuitement depuis plus de 30 ans les chars du cortège: " C’est Gilbert Deleu qui me l’avait demandé. Comme j’ai toujours apprécié de participer aux fêtes de la région, j’ai répondu positivement. Et les années ont passé. Ces chars prennent de la place, mais je ne suis quand même plus en activité comme agriculteur. Cela me fait plaisir d’être mis à l’honneur parce que je trouve que les fêtes populaires sont importantes pour la vie locale. "