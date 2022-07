" C’est Franck Clarion, qui gère les festivités, qui nous a proposé d’organiser cet événement. C’est sympa de participer au nettoyage de la commune, dans le cadre de la ducasse ", précise Aurore Cottet.

Depuis 2018, Aurore et Fanny Leroy proposent des "promenades nettoyantes" aux citoyens, dans les quatre coins de l’entité. C’est en faisant du jogging qu’elles se sont aperçues que nos campagnes étaient jonchées de déchets. La période Covid a freiné leurs activités, mais elles reprennent doucement.

17,535 kg de déchets ramassés

Dans le cadre du projet wallon "Le Cheval de trait… ement des déchets", la Ville a obtenu un subside de 10000 € en vue de faire ramasser les déchets par une remorque tirée par des chevaux. Propriétaire d’une écurie à Comines Ten-Brielen, Jurgen Talpe s’est associé à cette opération et il était présent ce samedi.

Quant au matériel (gants, pinces, sacs, etc.), il est fourni par Be Wapp pour une Wallonie plus propre.

Les bénévoles et l’attelage ont ainsi déambulé le long des chemins de campagne avant de longer la Lys. Après 1h30 d’efforts, 17,535 kilos de déchets ont été ramassés: un pneu, des bocaux et des canettes en masse.

" Même si le poids de déchets est toujours trop élevé, dans l’ensemble, nous avons trouvé que Bas-Warneton était l’un des spots de ramassage des plus propres faits jusqu’à maintenant! ", a commenté Fanny Leroy.

Le comité des fêtes n’a pas manqué de leur offrir un verre à l’issue de leur courageuse virée.

Si vous désirez vous joindre à Aurore et Fanny, n’hésitez pas à suivre leurs aventures sur le Facebook Ecorun Ecowalk Comines-Warneton.