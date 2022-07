Chalet-les-Bains déjà ouvert à Warneton

Depuis 2016, durant plusieurs semaines en été, le quai Verboeckhoven est ensablé ! Et depuis l’an dernier, le programme de Chalet-les-Bains joue les compléments de Lys-les-Bains, en l’occurrence jusqu’au 28 août, en semaine de 15 h à 19 h et le week-end de 14 h à 19 h. Cet espace propose un bac à sable, un terrain de beach-volley et un chalet. Un étudiant présent met à disposition des transats, des jeux de sable, des ballons et propose des activités ludiques et sportives avec du matériel adapté.