Une trottinette contre une voiture au Bizet

Une trottinette contre une voiture Samedi, vers 15h, un accident s’est produit à l’angle des rues Dansette et des Trois Évêchés entre une trottinette et une voiture immatriculée en France. Le choc a été violent et la personne qui se trouvait sur le deux-roues, un Bizétois, a été plaqué contre le sol, se blessant sérieusement à une jambe. Il a été transporté à l’hôpital d’Ypres et l’on évoque une fracture du tibia.