Un plan de bienveillance a été mis en place pour que le lieu reste sécurisé et exempt de déchets et de dégradations. " Concrètement, les services de police mais aussi les agents constatateurs environnementaux, les gardiens de la paix et les services de nettoyage de l’administration communale se relayent trois ou quatre fois par jour pour assurer une présence ", communique-t-on du côté de la police.

Pour garantir une sécurité complémentaire et en attendant l’installation de caméras fixes, deux caméras fixes temporaires ont été installées le mercredi 6 juillet. " El les permettront d’une part de dissuader à tout un chacun de commettre des incivilités et, en cas d’incident, d’aider à la recherche des auteurs des infractions commises: vandalisme, tapage, fait judiciaire, etc. ".

Ces caméras, dont l’installation a été votée lors du conseil communal du 20 juin, poursuivent trois finalités: la recherche de crimes et délits, la police de circulation routière et l’aide à l’exécution de la police administrative. Les images ne seront exploitées qu’en cas de besoin. Comme c’est le cas pour les caméras de vidéosurveillance urbaine, elles ne sont en aucun cas visionnées en permanence ou utilisées en dehors des missions de police.