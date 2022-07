Dans les nombreux métiers à tisser de l’ancienne capitale mondiale du ruban utilitaire, il y avait une pièce nommée "marmouset" qui faisait le rappel des navettes nécessaires pour tisser des écritures ou des dessins. "Dans le passé, les enfants travaillaient dans diverses usines et spécialement dans les rubaneries. Ils devaient approvisionner les rubaniers en petites bobines (épeules) qui donnent la trame dans la machine. Dans le dictionnaire, le marmouset est défini aussi comme un enfant espiègle. Quand on met plusieurs enfants ensemble, ils s’amusent et font des farces aux rubaniers qui n’appréciaient pas du tout… Ils ont fait une remontrance à un enfant en le comparant à cette pièce de métier appelée marmouset qui bougeait comme une marionnette. Donc cette fête est celle des enfants et du passé rubanier" nous explique Serge Titeca guide au musée de la Rubanerie. Relevons d’ailleurs au passage que toute cette année, une exposition intitulée "Enfantissage" se tient au musée cominois.

"Au printemps, nous n’étions sûrs de rien. De nombreux carnavals étaient supprimés. Si on est sûr de rien, il ne faut pas se risquer à faire des contrats avec groupes participants, précise Serge Titeca, organisateur du cortège. Des groupes se sont désistés, d’autres n’ont pas voulu prendre de risques. J’ai repris l’organisation début mai".

Lorsque l’on détaille les composantes du cortège, on relève avec surprise la constance des groupes, chars et géants liés à la vie de la rubanerie et cet autre aspect "carnaval d’été" avec de nombreux participants d’Amérique centrale et du sud.

Ainsi, dimanche dès 15h, les spectateurs pourront applaudir notamment: Batuqueria, tambours et danseuses du Brésil; Huichol, le mystère Aztèque du Mexique; Trinidad Steel Bans, des percussions sur bidons des Caraïbes; Colombiana Ballet et musique de Colombie, Ulteam Atom, chants et percussions de Guadeloupe; sans oublier Alferitax Lanceurs des drapeaux de la province d’Anvers et Dark star and Rebels du film Star Wars.

Outre les Marmousets, la présence locale sera ponctuée par le comité des fêtes de Ploegsteert et le comité du moulin Soete.

Le samedi soir aura lieu, Place Sainte-Anne, le concert de The Blend, un groupe cominois. Le dimanche après le cortège et son show sur la Grand-Place aura lieu depuis l’hôtel de ville le lancer de 200 poupées de marmousets pour les enfants, suivi de 300 exemplaires pour les adultes.