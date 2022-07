Yvonne était venue faire réparer son vélo…

Yvonne est née le 3 avril 1942 à Warneton, dans le quartier du Touquet; ses parents déménagent ensuite dans la rue de la Chapelle Rompue au Bizet. Deux enfants égaient le foyer: Marilyn et Jean-Jacques; une petite-fille et deux arrière-petits-fils complètent la famille. Alors que Jean-Jacques a repris le commerce, les jubilaires lui ont apporté une aide précieuse. Et Michel tient encore la boutique quand son fils est parti en dépannage!