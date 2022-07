Kids Party, le projet gonflé d’un couple

"En 2018, nous voulions nous investir tous les deux dans une activité complémentaire, commente Gilles Bossue. Nous avons eu la même envie: celle de louer des châteaux gonflables. Nous en avons acheté quatre, et c’est ainsi qu’est né Kids Party. Avec le Covid, nous n’avons pas eu beaucoup de locations car les festivités et les événements étaient annulés… À ce moment-là, on a eu l’idée de se lancer dans la location d’un jacuzzi gonflable afin de permettre aux gens de profiter d’une activité chez eux, le temps d’un week-end."

Les structures gonflables pour les enfants se veulent très colorées avec diverses thématiques: un grand lion qui déroule sa langue tel un tapis rouge; la gueule béante d’un crocodile; le mini-parcours crocodile et ses obstacles; l’île de la jungle en forme de 8; et le tube long de 12 m… la dernière acquisition du couple.

Pour développer les possibilités de divertissements familiaux, Gilles et Ludyvine ont également investi dans des jeux anciens essentiellement en bois, comme la table à rebond, la planche à glisser, le jeu de lancer, le tir à l’arc, les Mikado et Puissance 4 géants. Ces jeux anciens sont fabriqués dans la région, à Sailly-sur-la-Lys en France. Idéal pour des fêtes d’anniversaire, des communions, des fêtes d’école… au prix de 10 € par jour et par jeu. La saison s’étale de mars à octobre.

"Dans la région, nous ne sommes pas la seule société spécialisée dans la location de châteaux gonflables et de jeux, mais nous voulons garder un esprit de famille avec des horaires et des locations adaptables, ajoute Gilles Bossue. Nos prix varient suivant la taille des châteaux et la durée de location, de 120 € par jour à 180 € par week-end. Nous proposons aussi des locations par demi-journée pour les mercredis après-midi."

Cette activité demande d’avoir une bonne condition physique. Le montage et le démontage nécessitent une demi-heure de travail avec des structures allant de 145 kg à 180 kg. "Ce qui est motivant et agréable, c’est de voir des enfants heureux en fin de journée et des parents aussi satisfaits, sourit Gilles. Et je pense même que certains parents s’éclatent autant que les enfants, et n’hésitent à sauter, rebondir ou escalader les châteaux!"

www.kidsparty7780.be