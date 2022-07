Ensemble pour chanter pour la paix

Ensuite, le centre d’interprétation a organisé "un dimanche chantant" pour débutants ou confirmés de tous âges. Le coach vocal Nicolas Buytaert, et chef de la chorale paroissiale "Chœur de Lys" de Warneton, a initié une vingtaine de chanteurs à un répertoire sur le thème de la paix. "Ce fut un après-midi très convivial et intergénérationnel. Il y avait des enfants de la classe gagnante au concours et des choristes de Warneton. Nous avons interprété différents chants profanes sur la paix", précise-t-il.