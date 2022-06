L’éternelle jeunesse de Rhoda Scott sur la scène de l’Open Music à Comines

"C’est un très bon week-end pour moi, enchérit cette très grande organiste aux pieds nus. Le public au club de jazz le samedi soir était très chaleureux. La messe du dimanche était très joyeuse, ce qui était formidable!" Rhoda Scott était accompagnée de sa famille avec ses petits-enfants, et d’amis notamment belges (Florennes). "La famille c’est primordial, c’est ma priorité" ajoute-elle. Elle pouvait aussi compter sur l’excellent batteur, Thomas Derouineau, qui est par la même occasion son beau-fils.

Durant son concert, la musicienne a interprété ses compositions notamment issues de son CD sorti en 2020 mais aussi des airs de Gospel, du Count Basie, du Duke Ellington, du Michel Legrand… Elle n’a pas non plus manqué à montrer son attachement à la Belgique en expliquant que son "premier concert en Europe avait eu lieu au Paul Jazz Club près de la Grand-Place de Bruxelles" . Rhoda Scott est la fille d’un pasteur protestant et d’une musicienne d’église. Enfant, elle a commencé l’orgue au temple protestant. Adulte, elle a accompagné la messe catholique pendant 15 ans dans la paroisse où elle habitait dans l’Orne, en France.

"Les musiques que je joue ont évolué dans ma tête depuis plus d’un demi-siècle. J’ai gardé les principes de jouer de l’orgue si je suis attirée par une musique. Je joue sur un instrument Hammond B3 qui est vintage… mais vous avez aussi une organiste vintage donc cela ne pose pas de problème…" , rigole-t-elle. Jean-Jacques Vandenbroucke de lui répondre: "Pour une organiste vintage, vous êtes jeune d’esprit et de propos. C’est le plus beau compliment que l’on peut vous faire. Vous avez encore 20 ans dans votre cœur!"