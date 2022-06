Du vélo et des artistes pour faire la fête au tram d’antan entre Warneton et Dranouter

Place au retour vers Warneton

Début septembre 2021, des cyclistes avaient fait le trajet entre Warneton à Dranouter.Le tout ponctué d’arrêts festifs et d’interventions artistiques.

Ce samedi 2 juillet, place au retour vers la cité des Mountches. "Nous allons emprunter à vélo des chemins de traverse sur une vingtaine de kilomètres, en suivant l’itinéraire du tram, explique Didier Coquet du centre culturel cominois. La balade sera agrémentée avec des arts plastiques, du théâtre, du cirque et des animations de rue."

Des haltes hautes en couleur

Deux départs sont prévus depuis le Eetcafé t’Folk (Dranouter) à 14h ou à 15h avec des œuvres de Land Art et des histoires pour la paix. Une première halte aura lieu à Wijtschate (Wulvergemstraat) avec la troupe Peek-a-Boo pour du théâtre de rue et un match de boxe plein d’humour et d’acrobaties. La pause suivante, au TramStatie Ieperstraat à Wijtschate, sera musicale avec Bruno Denekere et Arne Demets. Après "La France a un Incroyable Talent", The Demented Brothers animeront magiquement la troisième halte à la ferme Vandesteen à Messines (Rijselstraat). En passant par le Land Art de Thierry Teneul, une dernière pause aura lieu aux Gourmandises de Campagnac à Warneton avec le trio folk Ekko. La balade se terminera avec le concert festif (à 20h) de "Jaune Toujours" à l’Arsenal de Warneton.

Pour plus de facilité, les organisateurs invitent à laisser son véhicule à Warneton! Des navettes sont prévues à la place de l’Abbaye de 12h30 à 14h30 pour permettre aux participants de rejoindre Dranouter avec leur vélo et de retrouver leur voiture à l’arrivée grâce à des navettes organisées entre 19h et 21h30.

La participation aux activités est gratuite.