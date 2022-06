Bernadette était le pilier du FC Houthem

" Avec cette disparition, c’est une grande dame de notre famille qui s’en va. Bernadette était une femme serviable, passionnée par tout ce qu’elle entreprenait et surtout d’une fidélité sans faille pour notre club. Aujourd’hui, c’est toute notre famille rouge et jaune qui est en deuil et pleure pour très longtemps la disparition d’une grande bénévole « , commente le club.