Comines-Warneton, Frasnes-les-Anvaing et Antoing/Brunehaut : des boîtes à récup' dans les recyparcs

Ces boîtes sont conçues à partir de conteneurs maritimes de récupération, customisés par trois artisans locaux à l’aide de matériaux recyclés. Le bois utilisé pour le bardage provient de ressourceries et de scieries.

Elles permettent aux usagers des recyparcs de déposer des biens ménagers réutilisables et ont été imaginées suite à un appel à projets lancé par la Région sur l’économie circulaire.

Lors d’une inauguration, les différents objectifs d’une telle initiative ont été rappelés. " Le recyparc est devenu un point d’ancrage pour tous les citoyens, a indiqué Vincent Van Leynseele, directeur juridique d’Ipalle . C’est bien plus qu’un endroit où l’on se débarrasse de ses déchets. Il vise également le recyclage et la réutilisation et cette tendance ne fera que s’accentuer. "

Des objets recyclés et des emplois à la clé

Voilà pourquoi Ipalle a collaboré avec la Ressourcerie Le Carré, dont le directeur est David Squire: "J’ai débuté dans le secteur en 2004 suite à la frustration de constater que l’on jetait des choses encore utilisables alors que des personnes étaient dans le besoin. La structure a grandi et possède quatre magasins à Ath, Lessines, Mouscron et Tournai. Nous avons créé de l’emploi pour le ramassage des objets, la réparation, la vente, etc. Aujourd’hui, nous employons 106 personnes. Nous remarquons ces derniers temps une hausse de la fréquentation de nos magasins. En 2021, nos équipes ont récolté 1670 T."

La bourgmestre Alice Leeuwerck a félicité l’initiative, d’autant plus que Comines-Warneton ne possède pas de ressourcerie . "Nous cherchons un local mais, en attendant, ces boîtes à récup' sont bien pratiques pour celui qui veut donner une nouvelle vie à des objets, tout en profitant des heures d’ouverture importantes du recyparc. "

Quant à l’échevin Philippe Mouton, il s’est réjoui qu’une intercommunale collabore avec le monde associatif à des fins écologiques et sociales.

Le camion de la ressourcerie du Carré passe régulièrement: "En deux semaines, nous avons déjà recueilli 4 T dont 2,5 T rien que pour Comines, indique David Squire. Les objets qui nous intéressent principalement sont le mobilier, la vaisselle, les livres, les jeux, les articles scolaires et la décoration. Dans notre société, on stocke beaucoup et nos maisons sont remplies! "