Rénover le home de Ploegsteert: des millions bien utiles?

" Il serait peut-être honnête d’expliquer qu’il a fallu un délai supplémentaire parce que vous avez convoqué une réunion extraordinaire au CPAS , fait remarquer David Werquin (PS). Réponse de la bourgmestre: " On s’est rendu compte qu’il y avait un montant de 1780000 € inscrit en ligne budgétaire comme subside alors qu’il n’y avait aucune promesse ferme; ce qui n’est pas légal. On a donc demandé au CPAS de revoir sa copie. " Finalement, le budget a été bouclé grâce aux fonds de réserve.

Didier Soete (Action) est revenu sur les relations "compliquées" entre la Ville et le CPAS depuis trois ans, alors que la Ville est tutelle. " La grosse modification concerne les trois millions d’euros en vue de financer la rénovation de l’ex-home de Ploegsteert. Cela nous choque et nuit à l’intérêt général des finances publiques qui sont blessées ", rappelant qu’il n’y a jamais eu d’accord entre la Ville et le CPAS pour ce projet. Et de mentionner qu’à cause du statut spécial, le président du CPAS est le seul de Wallonie qui ne fait pas partie du collège. " Je suis scandalisé qu’on va manger en une fois le bas de laine et donc mettre un couteau sur la gorge des deniers publics! "

Réponse de David Werquin: " Ce projet ne vous va pas parce que vous souhaitez faire le même, ailleurs !" L’échevine Clémentine Vandenbroucke prend alors la défense du projet, puis le débat dérape sur la notion de "politique politicienne" avec, en filigrane, un soutien des deux membres du mouvement "Horizon" au président du CPAS, qui en fait également partie.

David Kyriakidis regrette que l’on n’ait pas songé à transformer le home en logements: " On aurait pu offrir un toit à une dizaine voire une quinzaine de familles en situation d’urgence. " Résultat des votes concernant la modification budgétaire: elle a été refusée, majorité contre opposition.