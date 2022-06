17 nouvelles caméras dans l’entité

Marie Vandenbroucke a mis l’accent sur les nouveaux moyens utilisés: un logiciel de rédaction des PV à distance, du matériel de visioconférence et la pérennisation du système de rendez-vous. " Nous avons commandé 17 nouvelles caméras, dont certaines sont déjà fonctionnelles rue des Arts, rue du Couvent, rond-point du Godshuis, rond-point des Cinq Chemins et plateau de la gare. Une quatrième phase est prévue pour le parc de la Lys. "

Inaugurés jeudi dernier par le ministre Philippe Henry, les 7 ha du parc sont à présent accessibles à la population et la surveillance incombe à la Ville. À cette fin, le chef de corps Sébastien Dauchy a dévoilé ce qui a été baptisé "le plan de bienveillance".

" L’idée est de travailler en multidisciplinarité avec la police, mais aussi les gardiens de la paix, les agents constatateurs, le service technique et le service propreté. Dans un planning établi, le parc sera visité le matin, l’après-midi, le soir et la nuit par une équipe revêtant l’autorité publique. Ce seront les yeux du parc! Chaque fois qu’il y a un constat, par exemple une poubelle qui déborde ou une clôture dégradée, ceux qui vont y balader tous les jours vont se dire qu’on ne s’occupe pas du parc… Une photo sera prise de l’infraction, elle sera répertoriée dans un système informatique et il y aura une réaction: une rubalise de police, une étiquette mentionnant qu’on s’en occupe, etc.; l’objectif étant de résoudre le problème le plus tôt possible. "

Les caméras de surveillance sont inscrites dans la quatrième phase, mais leur installation prendra un certain temps. En attendant, ce sont des caméras fixes temporaires sur batterie, accrochées à un mât, qui vont être installées. Dans un premier temps, elles seront louées et, par la suite, vraisemblablement achetées. Tout dépendra de ce qui est constaté sur le terrain! Une fois celles reliées au système installées, les caméras temporaires pourraient être utilisées à des endroits qui n’en nécessitent pas spécialement mais où elles seraient bien utiles. L’exemple-type: l’usage lors d’une ducasse.

Une brigade cycliste pour le parc

À noter encore qu’une brigade cycliste a été créée pour le parc mais pas exclusivement, pour un investissement de 20000 €. " Pour l’heure, elle compte deux policiers cyclistes, mais nous envisageons d’en équiper quatre. L’usage du vélo permet la proximité avec le citoyen, encourage la mobilité douce et facilite l’accès à des endroits peu accessibles en combi. " Signalons aussi que les élus ont approuvé les lieux où une caméra de surveillance fixe temporaire aura l’autorisation d’être installée. Les sites des Points d’Apport Volontaires, des bulles à verre et l’esplanade du canal ont été retenus. Le but: éviter les dépôts sauvages, les dégradations et les mauvaises utilisations des PAV.