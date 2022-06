En 2018, j'ai obtenu un bachelier en biologie de l'Université de Namur, puis j'ai enchaîné avec un master Erasmus Mundus en biologie de l'évolution, décroché en 2020. Ce programme m'a permis d'étudier à Groningen (Pays-Bas), Munich (Allemagne), Montpellier (France) et Harvard (États-Unis).

J'ai toujours aimé comprendre comment fonctionne le monde qui m'entoure. J'ai eu la chance d'avoir, en 5eet 6esecondaire au Collège de la Lys, une professeure de bio, Létifa Ghoul, qui m'a fait me rendre compte de mon intérêt pour le vivant.

Où fais-tu ton doctorat? Quel en est le sujet?

J'ai entamé mon doctorat en 2021 à l'Université de Deakin (Australie). Au début, vu le Covid-19, j'ai travaillé depuis la Belgique. Il y a deux mois, j'ai enfin pu prendre un vol pour Melbourne afin de me rendre dans mon université et rencontrer mes collègues! Le sujet de mon doctorat est l'étude d'une forme de cancer transmissible chez le diable de Tasmanie. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis ma seconde année de bachelier où j'ai eu l'occasion de réaliser un travail bibliographique sur cette espèce. Depuis, je n'ai cessé de m'intéresser à ces curieuses créatures.

Quelle est la maladie qui les menace?

L'espèce est menacée depuis une bonne vingtaine d'années par une forme rare de cancer transmissible nommée «Devil Facial Tumour Disease». Des tumeurs grossissent sur leur face jusqu'à ce qu'ils soient incapables de se nourrir. Cette maladie est d'autant plus dangereuse qu'elle se transmet d'un diable à l'autre lors de morsures; ce qui est courant lors de leurs interactions sociales.

La baisse du nombre de diables met en péril l'intégralité de l'écosystème car ce sont des charognards et prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ils permettent notamment de limiter l'impact dévastateur des chats sauvages sur la faune locale.

Quel est l'objectif de ta mission en Tasmanie?

J'ai assisté au travail de terrain qui y est effectué pour récupérer des échantillons. Les chercheurs surveillent régulièrement la santé et le nombre de diables à travers l'île. Pour ce faire, ils placent des pièges appâtés afin de les capturer. Chaque diable attrapé reçoit une micro-puce et un nom afin de l'identifier, puis diverses mesures et échantillons sont pris avant qu'il ne soit relâché.

Comment évolue-t-on dans un continent si vaste alors que l'on est originaire de Comines ?

Ayant pas mal voyagé ces dernières années, j'ai dû développer un bon sens de l'orientation! Pour moi, l'Australie est une destination rêvée: un gigantesque terrain de jeu pour les biologistes. Y débarquer, c'est comme voyager sur une autre planète tant la faune et la flore y sont étranges et fascinantes: oiseaux multicolores, marsupiaux, scorpions, etc. Les paysages et climats y sont extrêmement variés, de la côte jusqu'aux montagnes et des forêts tropicales jusqu'aux déserts!