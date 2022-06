Jour historique avec l’inauguration de la traversée de Comines et du parc des Prés de Lys

En effet, le pont-frontière a été relevé par la France en 2010, mais il restait à supprimer le double méandre cominois et à augmenter le gabarit de la Lys pour permettre le passage de péniches de 4400 tonnes. Dans la foulée, une route portuaire a été envisagée afin de désengorger le centre-ville.

Seul bémol, et de taille, les 25 ha de Bas-Prés, prairies humides au biotope plusieurs fois centenaire, devaient accueillir le nouveau tracé de la Lys. D’où l’idée de demander au SPW des compensations sous forme d’un parc de 7 ha. C’est ce joli parc qu’est venu inaugurer le ministre Philippe Henry ce jeudi matin, en même temps que les travaux de la Lys, dont la réalisation a nécessité 2 années et demie.

À l’heure des discours, la bourgmestre Alice Leeuwerck a détaillé l’importance capitale de la Lys dans l’histoire cominoise. Quant à l’échevin Philippe Mouton, il a sollicité le SPW pour de nouveaux investissements, cette fois en matière de voirie, tant à Ploegsteert qu’au Bizet.

Le ministre Philippe Henry, qui était déjà venu pour le lancement des travaux, a rappelé la complexité de ce grand chantier transfrontalier: " Il a fallu une quinzaine d’années d’études avant de se lancer dans ce projet d’amélioration de la Lys. Ce projet permet d’augmenter le transport par voie d’eau. Nous devons réduire nos gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030. Il y a aussi une part importante donnée aux modes actifs par la création de cheminements aussi bien dans le parc que le long de la Lys. "

Des travaux pharaoniques

L’ingénieur Carl Delhaye est revenu sur les aspects techniques réalisés par les entreprises TRBA et Artes: plus de 300000 m³ de terres (soit 23000 camions de 15 m³!) ont été déplacées et gardées sur place, il a fallu déminer 20 ha, le passage sous le pont a été réalisé avec des pieux en béton par une société anglaise, etc. " La nouvelle route de 1600 mètres, depuis la station d’épuration et jusqu’au rond-point de la rue des Moulins, avec un pertuis sous la rue du Fort va permettre d’améliorer la mobilité. Nous avons aussi créé une nouvelle piste cyclable de 900 m en rive française, qui était un chaînon manquant. Nous avons placé une passerelle en matériau synthétique, garantie sans entretien pendant 50 ans. "

Les invités se sont ensuite dirigés vers le parc, ses pentes douces et ses différentes parties: verger, espace canin, espace pour les moutons, etc.

Le ministre a eu droit à un tour à vélo afin de mieux découvrir la zone.

Notons encore que ce chantier a mobilisé 32,1 millions d’euros pris en charge par la Wallonie et l’Europe dans le cadre de "Seine-Escaut", avec un financement des Voies Navigables de France.