Vélo et convivialité : des valeurs locales à Ploegsteert !

Cette année, le parcours habituel, qui emprunte la rue du Petit Pont, a dû être quelque peu modifié à cause des travaux. " Les coureurs passeront par la rue du Rossignol pour redescendre par la Zuidelindestraat, ce qui allonge un peu la course. "

Déjà la 13e édition du VDB For Ever

Dimanche, pour sa treizième édition, le Mémorial VDB For Ever compte bien retrouver la convivialité qui a fait défaut les deux dernières années à cause de la pandémie. " L’an dernier, 750 personnes étaient présentes, mais les conditions sanitaires étaient encore strictes. Il n’y avait donc pas l’ambiance habituelle à l’heure du réconfort, explique Chantal Vanruymbeke. Nous espérons retrouver une ambiance de fête et la quinzaine de bénévoles qui œuvre pour que tout se passe bien est à nouveau sur le pont! "

Les inscriptions se font le dimanche matin dans la cour de l’école. Les parcours cyclistes de 25, 50, 65, 90 et 105 km empruntent les routes d’entraînement de Frank Vandenbroucke. Des marches de 6,5 , 10 et 15 km sont aussi proposées.

" Frank n’est pas oublié , poursuit sa maman. C’est important que l’on commémore sa mémoire. À l’issue du parcours, chaque participant recevra une rose blanche à déposer sur sa tombe. Nous voulons aussi que l’on fasse connaître Ploegsteert, qu’il y ait des choses qui s’y passent! "

Les filles reprennent l’organisation du semi

La famille Vandenbroucke est également en pleine préparation du semi-marathon du 11 novembre, la Course du Souvenir. " Les deux dernières éditions ont dû être annulées à cause du Covid. C’était impossible, même l’année dernière, de faire courir près de cinq milliers de personnes en respectant les règles sanitaires. La décision a été prise à contrecœur, mais elle était indispensable. "

Si tout va bien, la 40e édition devrait donc avoir lieu la 42e année depuis la première, créée comme un entraînement hivernal pour les cyclistes, durant un jour de congé, sur un parcours empruntant cimetières et champs de bataille: " Il y a donc 42 ans que nous la mettons sur pied , poursuit Chantal. Voilà pourquoi nous avons décidé cette année de lever le pied, Christiane, Jean-Jacques et moi. Ce sont nos filles Sandra et Samantha, aidées par Franklin, qui reprennent l’organisation. Cette année est celle du passage de relais: nous sommes encore bien présents, mais du sang neuf a intégré le comité! "

De quoi faire perdurer l’organisation durant des décennies pour le grand bonheur de la ville et des coureurs!