Des nouveautés fêtées au moulin Soete

En ce lundi de Pentecôte, le comité a proposé une journée singulière. "Comme pour d’autres comités de fêtes locales, la reprise est assez compliquée par manque de bénévoles, souligne la bourgmestre Alice Leeuwerck dans son discours inaugural. Il est pourtant important de poursuivre le travail réalisé et ici, à Ten-Brielen, vous avez eu l’audace d’innover et de créer une nouvelle fête. Bravo à vous!"

"Malgré la météo menaçante, je suis agréablement étonné du nombre de personnes présentes et en particulier des nombreuses autorités communales, ajoute le président Vincent Leblonc . En 1990, nous avons créé le comité avec des costumes de meuniers et des robes de meunières. Cette année, nous vivons le premier cortège, au sein duquel on retrouve également des moutons."

Grâce aux couturières du Tremplin et de la Ville

Un peu plus de 30 ans plus tard, le nouveau costume est à l’image de l’habit traditionnel des fermiers et fermières des années 30. " Les costumes des membres du comité ont été confectionnés par l’école du Tremplin à Mouscron. Celui identique pour le géant a été réalisé par la Ville." "Merci aux trois couturières de la Ville qui ont réalisé un grand exploit technique avec 30 m de tissus pour habiller le géant", précise la bourgmestre.

L’heure est ensuite venue de partager quelques frites et quelques bières Baptiste. Au pied du moulin, on retrouvait un stand de Lys Nature et un autre de "Capri’Loups", le nouvel élevage chevrier de l’entité tenu par Cassandre Verhelst. Depuis quelques jours, l’éleveuse ouvre son magasin situé au chemin de Loups à Warneton, les mercredis et samedis, pour proposer sa gamme de fromages de chèvre.

La transhumance du meunier

©R Vienne

Une des nouveautés de cette fête était la transhumance du meunier, un aller-retour par des chemins champêtres jusqu’à l’autre bout du village. Les marcheurs ont suivi un troupeau de moutons sur une demi-douzaine de kilomètres. Surprise: un lâcher de pigeons a eu lieu le long du parcours. "Beaucoup de monde pour suivre la balade malgré la météo incertaine, résume le président Vincent Leblonc Beau succès pour les explications à la mi-parcours sur l’entrepôt de grains Verstraete et l’autre partie sur la ferme de chèvres Capri’Loups. Les diverses interventions commentées des cors des Alpes ont été également très appréciées."