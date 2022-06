L'Inner food truck festival a fait le plein à Comines

©EdA

Un des moments festifs le plus prisés par les Cominois est l'Inner food truck festival. Pour preuve plus d'un millier de participants s'est retrouvé samedi au marché couvert.

Dès 15 h de nombreux enfants étaient présents aux diverses activités et ont applaudi les personnages de Peppapig et Paw Patrol. Plus de 150 enfants (et même des adultes) ont été maquillés.

Cette troisième édition, après une pause de deux ans, a été marquée par un nombre record de food-trucks. Sept restos ambulants se sont installés sur la place du Pont-neuf, pour un véritable tour du monde culinaire: Liban, Pérou, Espagne, Thaïlande, Québec. Le choix très diversifié était difficile à faire!

Sous le chapiteau, les différents comptoirs étaient tenus par la quinzaine de dames du club local Inner Wheel Lys Europea qui solidairement soutient des projets locaux. Le stand le plus fréquenté était celui des Mojitos, une sorte de marque de fabrique pour cette fête... La soirée fut également marquée par la prestation du groupe The Blend.