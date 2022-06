" J’ai bon espoir que tout sera terminé pour le 1erjuillet, comme cela était prévu, mais on ne sait jamais avec les travaux ".

«L'essentiel des travaux techniques est terminé. On a commencé à installer la toile tendue, aux vertus esthétique et acoustique», dixit Benoît Brun. ©EdA

Depuis le 14 février, la piscine mise en service en 1976 n’accueille plus de nageurs parce qu’elle s’offre une sacrée cure de jouvence: " Si on ne faisait rien, dans quelques années, c’était la fermeture définitive. Nous avons essayé de faire tout ce qui était possible en accueillant les nageurs, mais une fois que les entreprises se sont attaquées au remplacement de la ventilation et des faux plafonds, la fermeture devenait inévitable.

L’objectif est d’avoir une piscine moins énergivore, moins chlorée, plus sûre et davantage accessible aux PMR. Un audit a été réalisé sur le béton et il a conclu à un bon état de stabilité; les travaux pouvaient donc être réalisés sur des bases saines. "

Un grand lifting

©EdA

À la fermeture, Aqua-Lys occupait 10 agents I.E.G. et 7 de la Ville: " Ces derniers ont été orientés vers d’autres services communaux; les autres sont sur le chantier!"

Des techniciens s’affairent dans tous les coins: " Nous en avons profité pour donner un grand lifting à la cafétéria. Et nous avons reçu une bonne surprise: la brasserie Bataille va nous offrir l’ensemble du mobilier! Les vestiaires collectifs ont été équipés d’un faux plafond, d’une bouche d’aération et d’un éclairage avec détecteur de présence. Un vestiaire supplémentaire est en cours d’aménagement. Les toilettes seront facilement accessibles aux PMR. Les douches ont été complètement repensées. "

Un détecteur de noyade

Si les bassins proprement dits n’ont pas subi de modification, ce n’est pas le cas du plafond. Une couche isolante de cinq centimètres de polyuréthane a été ajoutée sur la toiture; des gaines de pulsion ont été installées et connectées à deux groupes de ventilation. Ces derniers se trouvent dans une annexe spécialement construite, côté rue de la Procession. " Ils sont conçus chacun pour ventiler 18000 m³ d’air. La ventilation, c’était notre point faible. Voilà pourquoi nous avons installé la Rolls Royce en la matière! Grâce à un double flux d’air, l’énergie sera récupérée et non pas perdue comme c’est le cas actuellement ".

©EdA

Les faux plafonds prendront la forme d’une toile tendue de 1,35 cm de large, avec un espace entre chaque bande de 10 cm. " Un nouvel éclairage Led à haute performance et un détecteur de noyade avec caméras aériennes sont prévus. "

En 2019, la piscine a enregistré 140000 entrées; un chiffre qui pourrait augmenter à l’avenir avec l’amélioration des conditions et la fermeture de celle de Wervik pour les scolaires en juin et définitivement en décembre. Remise à neuf, elle sera repartie pour des décennies de sport et de plaisir!