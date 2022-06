415 jeunes poètes : un record à Comines

Stimulés par leurs enseignants, les poètes en herbe ont planché sur des sources d'inspiration thématique comme les bonbons, notre monde, l'amitié, le chant, le personnel soignant.

"Certains textes abordaient des thèmes assez légers et d'autres beaucoup plus sombres qui nous ont pris aux tripes. Cependant, il a fallu choisir et ce choix n'a pas été simple pour le jury ", précise Barbara De Clercq. Cette animatrice de BiblioLys et sa collègue Dorothée Berghe ont été les maîtres de cérémonie de la remise des prix. Lors de la lecture des textes par les lauréats, l'émotion était vraiment intense dans la salle.

Les lauréats 2022

Pour les 5eet 6eprimaire, le premier prix a été attribué à Aina Verhaeghe (Castel Saint-Henri) suivie d'Agathe Goncalves (Saint-Henri Comines) et Anaïs Cousin (Saint-Henri Ploegsteert).

Dans la catégorie 1reet 2esecondaire, où il y a la moitié des participants, la gagnante est Zélie Lesaffre (Collège de la Lys Comines) suivie de Nolann Ourdouillie (Athénée Comines), Léa Auquier (CDL Comines), Viane Summer (ISH Comines) et Emmy Derck (CDL Comines).

Pour les 3eet 4esecondaire, félicitons Nolan Lallau-Muse et Estelle Debarre (tous deux de Saint- Henri Comines).

Les lauréats pour les 5eet 6esecondaire sont tous de Saint-Henri Comines avec en première place Laura De Witte et successivement Kesia Confrère, Lucie Bril, Shanon Delebois et Gabriel Garrez.

Le prix spécial Lucie Bailly "alliant rigueur, fantaisie et élégance" a été attribué à Viane Summer de Saint-Henri Comines.

Les rendez-vous de juin

Pour terminer l'année à la bibliothèque cominoise, BiblioLys propose une rencontre d'auteurs avec Fabien Dumont ce jeudi 9 juin ainsi qu'un café littéraire axé sur les livres de vacances le jeudi 16 juin. À noter aussi, dans le cadre des vendredis d'Octobre rose à la Maison de village de Ten Brielen une conférence-débat sur "Les bienfaits de la lecture et de l'écriture" (vendredi 10 juin à 14h)