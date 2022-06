Pour cette nouvelle édition, le fil rouge était la thématique des animaux. La septantaine de bébés ont traversé quatre univers: le monde des couleurs (les arts plastiques), le monde des mots (la lecture), le monde des sons (la musique) et le monde des gestes (la danse). Chacun d’eux était pris en charge par une animatrice de BiblioLys ou du Centre Culturel. "Parents et bébés ont pu retrouver les bruits de la forêt, de l’océan ou des airs, s’inspirer de la gestuelle des animaux, explorer leurs textures ou leurs motifs, écouter des histoires contées de façon originale où les animaux sont les héros! Une entrée en douceur dans la création sous toutes ses formes où parents et bébés ont été tour à tour les spectateurs et les interprètes d’un univers où l’imagination n’a pas de limite" conclut Émilie Biguet, animatrice en arts plastiques du Centre Culturel