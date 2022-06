Des marches pour la bouche et les oreilles, début juillet au Gheer (Comines)

Néanmoins, le point d’orgue sera incontestablement la 22e édition de la rando Patrick Wgeuw, des randos devrions-nous écrire puisque les possibilités de se défouler sont multiples. Le programme a été présenté récemment au restaurant Au relais du Gheer.

Depuis que quelques organisateurs dynamiques ont donné un nouveau souffle à la Rando Patrick Wgeuw, le nombre de participants ne cesse d’augmenter: de 415 en 2015, nous sommes passés à 1371 en 2019, en comptabilisant les 602 de la marche gourmande du samedi après-midi.

" Cette année, nous avons apporté quelques innovations à la marche gourmande où l’on retrouve quatre stands de dégustation, mais aussi quatre concerts, grâce à la collaboration avec l’ASBL Open Music , explique Sébastien Dauchy, l’un des organisateurs. Ce sera une balade pour la bouche mais aussi pour les oreilles, sur des sentiers dans les bois habituellement inaccessibles au public; ce qui est rendu possible grâce à l’autorisation exceptionnelle de certains propriétaires. "

Deux circuits gourmands sont proposés: l’un de 8,5 km et l’autre de 10,5 km, avec quatre départs le samedi 9 juillet: 15 h, 15h30, 16h et 16h30. " Le nombre de participants est limité à 600 pour que ce soit gérable pour les quatre restaurateurs locaux: Au relais du Gheer, A Table, Davidels et l’élevage des deux bouleaux. Côté musical, la priorité a été donnée à des groupes locaux et régionaux. Une dernière boisson est offerte sous le chapiteau, avec concert final. "

Du sport aussi le dimanche!

Le dimanche matin, on retrouve les habituelles balades: deux parcours VTT de 25 et 50 km; deux parcours cyclotouristes de 60 et 90 km; une randonnée cycliste familiale de 20 km et deux marches nature de 8 et 11 km. Départ libre depuis le chapiteau, de 7h30 à 10h.

Les inscriptions (5 € pour les parcours VTT et cyclo et 4 € pour la randonnée et les marches) peuvent se faire le jour même sous le chapiteau ou via la billetterie en ligne. Notez que 600 gourdes seront distribuées aux premiers cyclistes et 250 sacs de course aux premiers randonneurs! D’où l’intérêt de s’inscrire préalablement!

Pour la balade gourmande, le prix est fixé à 12 € en prévente pour les adultes et 6 € pour les enfants de moins de 13 ans. S’il reste des places, le prix sera de 15 €. Chacun recevra un gobelet réutilisable.

Pour chaque participant à la marche gourmande et musicale du samedi, l’organisation versera 0,50 € à l’ASBL "Accueil familial" de Tournai.

La billetterie est accessible via www.festivitesdugheer.be