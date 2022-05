En fin de matinée, le musée accueillait les autorités communales de Belgique et de France, des représentants du monde textile et industriel ainsi que des ados des conseils communaux de Comines Belgique et leurs homologues de Comines France. L’objectif était la présentation de la nouvelle expo temporaire.

"L’exposition “Enfantissages” met l’enfant à l’honneur en abordant son travail dans l’industrie textile, dans les luttes sociales qui en résultent et dans l’exploitation de son image dans la publicité et la propagande. En découvrant ces immenses métiers à tisser issus de l’industrie textile, on pourrait éprouver des difficultés à l’associer à l’enfance. Pourtant, les témoins de notre région racontent l’exploitation infantile qui était la norme à une période où le droit des enfants n’existait pas", stipule dans son introduction Chantal Bertouille, présidente du musée.

Clément Rosseel, coordinateur et chargé de projets du musée, précise : "Cette exposition a été conçue par le conservateur Olivier Clynckemaillie dans le cadre du thème “Les métiers et la jeunesse” de Proscitec (Patrimoine des métiers des Hauts-de-France et de Wallonie). Le parcours d’enfants de cet après-midi est réalisé grâce aux dynamiques bénévoles du musée pour renforcer l’aspect pédagogique et local."

L’exposition sur l’enfance dans le textile permet la réflexion et le parallèle avec nos réalités actuelles. "Qu’il s’agisse de propagande colonialiste ou de caricatures raciales, les publicitaires d’entre-deux-guerres utilisaient des méthodes qu’il ne faut pas occulter et qui doivent servir, aujourd’hui, de socle à nos réflexions ", précise Chantal Bertouille.

Une enfance de labeur

Impossible de ne pas mettre en lumière la vie extraordinaire de Martha Desrumaux, jeune fille qui travaillera dès ses 12 ans chez Cousin Frères, à Comines, en tant que varouleuse. Son enfance de labeur est à la racine de son engagement au sein de la lutte ouvrière. On peut aisément faire le parallèle avec la réalité contemporaine des femmes et enfants enrôlés dans l’industrie textile de certaines régions d’Asie.

Cette thématique de l’enfance s’inscrit dans le cadre d’une sorte de relance du Musée de la rubanerie et de ses activités diverses, spécialement centrées sur les jeunes visiteurs.

"C’est un véritable défi de rassembler des enfants au musée autour d’une thématique qui les implique. Après la période difficile du Covid, cette expo est l’occasion d’attirer le public", précise la bourgmestre Alice Leeuwerck.

Et l’échevin Philippe Mouton de conclure: "Faire du tissu, c’est mettre des choses ensemble, pour avoir du solide. Le musée doit être de cette mémoire et de ce savoir-faire."