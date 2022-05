Un premier site "génération sans tabac" à Comines

"J’ai été interpellée par ce courrier en tant que maman voulant protéger les enfants du fléau du tabagisme. Il fallait agir surtout dans une ville transfrontalière où nos voisins s’arrêtent pour acheter du tabac" explique la bourgmestre Alice Leeuwerck.

La Ville a ainsi prévu trois espaces non-fumeurs: la MJC de Comines, le quai Verboeckhoven à Warneton et le hall des sports au Bizet. Dimanche dernier a eu lieu l’inauguration du premier site aux abords du stade communal et des bâtiments de l’AGISC et de la MJC.

Contre le tabagisme passif

En présence de représentants de l’Adeps et de l’Observatoire de la Santé du Hainaut, les membres du conseil communal des enfants et des jeunes encadrés par "Jeunes à votre service" ont rejoint les autorités communales pour couper le ruban inaugural.

"Les élèves ont été sensibilisés aux effets du tabagisme qui est un tueur lent et insidieux à travers des maladies comme des cancers et des bronchites chroniques. Nous voulons lutter contre le tabagisme passif autour de nos écoles, de nos terrains de sport, de nos plaines de jeux et même des quais de gares, précise l’échevin et médecin Didier Soete. Sur les différents sites, nous voulons créer des espaces pour fumer à l’abri du regard des enfants en y mettant des cendriers interactifs qui permettent de déposer des mégots tout en répondant à un sondage ludique".

Pour ponctuer l’inauguration d’une couleur festive, la journée a été enrichie d’activités sportives, ludiques et familiales comme un parcours en géocoaching, du bubbel-foot, un tournoi de pétanque sur les nouveaux terrains, des jeux d’extérieur comme du tir à l’arc. ainsi que des stands d’information de Lys Nature et de l’Observatoire de la Santé du Hainaut. C’était aussi l’occasion pour le club de foot de l’Olympic Comines de proposer son apéro.