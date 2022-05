A Comines et au Bizet : deux distributeurs de billets plutôt qu'un seul

Récemment, deux responsables de Batopin sont venus sur le terrain. " Nous négocions pour avoir un distributeur à Comines et un autre au Bizet. Nous allons vers cette solution , a répondu Alice Leeuwerck. Des sondages ont été faits à Comines et au Bizet. Batopin a abandonné l’idée d’installer le distributeur à la gare et se réoriente vers le marché couvert. On va devoir vérifier par rapport à un emplacement précis et en parler avec les responsables de Lysco, propriétaire de certains terrains.