Le directeur financier Régis Dumortier a présenté le bilan 2021. Le compte de résultats affiche un boni de 1116189 €, malgré les hausses de certaines dépenses (électricité, matériel informatique, etc.). Ces dernières sont compensées par un dividende exceptionnel IFIGA de 352167 €. Approbation à l’unanimité.

L’exercice 2022 ne sera pas aussi glorieux, comme l’a indiqué l’échevin Didier Soete, en présentant la modification budgétaire n°1, qui bouscule les prévisions 2022. En cause: une première indexation des salaires, qui pourrait être suivie d’autres, et l’augmentation des prix des matériaux et de l’énergie.

À l’ordinaire, l’équilibre recettes/dépenses n’affiche plus qu’un boni de 51069 €, soit 0,18%! " Cela va nécessiter une gestion très rigoureuse des postes de dépenses si on ne veut pas tomber dans le rouge. Suite à ces résultats, il est hors de question de dépenser pour des choses qui ne sont pas inscrites au budget parce que nous devons serrer la vis! "

Des temps troublés

La Ville possède un fonds de réserve au 31 décembre 2021 de 7440000 €. Et l’échevin de revenir sur l’épisode du million d’euros qu’il avait souhaité enlever à la dotation au CPAS, manœuvre que les services du gouverneur avaient jugée illégale: " Le CPAS possède un fonds de réserve à l’ordinaire d’un million d’euros et à l’extraordinaire de 4 millions! Il faut le savoir! "

À l’extraordinaire, là aussi, certaines dépenses sont revues à la hausse: 150000 € au lieu de 100000 € pour l’aménagement de l’antenne des Cinq Chemins et de l’ancienne gare de Warneton en vue d’accueillir les bureaux du Sidec et BiblioLys; hausse de 100000 € pour l’entretien des cours d’eau de 3ecatégorie et de l’extension du cimetière de Comines, qui passe de 100000 à 200000€. Pointons aussi l’explosion du prix pour la démolition et la reconstruction de l’ex-arsenal de Warneton, de 2350000 € à 4990042 €! Ce projet a été inscrit en urgence dans le P.I.C., avec un subside d’un million d’euros.

Ce point a fait bondir Charlotte Gruson, la porte-parole Action: " Vous parlez de faire des choix, mais vous n’en faites pas! Lors du dernier conseil, la rénovation était passée à 4400000 millions et elle est encore montée de 500000 €! On est vraiment inquiets en ce qui concerne les finances de la commune! "

" Si vous aviez laissé dès le départ la dotation au CPAS à 2800000 €, vous auriez fait des choix et vous ne seriez pas avec le couteau sous la gorg e, a commenté David Werquin. P our le reste, ce n’est pas de votre faute si les matériaux augmentent. "

José Ryckebosch a suggéré qu’en ces temps troublés les travaux pharaoniques soient reconsidérés: " Pour moi, une salle communale, cela doit être sobre et fonctionnel !" Vote négatif pour David Werquin et abstention pour Action.