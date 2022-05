Comptoir d’Elodie : du frais au centre-ville de Comines

Depuis quelques semaines, une nouvelle enseigne a fait son apparition au centre de Comines, au bord de la rue de Wervicq : le comptoir d’Elodie. « Le projet me trottait dans la tête depuis pas mal de temps : ouvrir un magasin de bons produits locaux, explique la Cominoise Elodie Braem. Après treize années comme aide-soignante, j’avais envie d’autre chose et de relever un nouveau défi. J’ai donc passé mon diplôme de gestion et j’ai pris des contacts avec des fournisseurs du coin et d’autres, pour certains produits, comme le vrac. Cette surface commerciale libre me convient à merveille : avant je travaillais sur Courtrai et à présent je peux venir à pied à mon magasin ! »