Parmi les Wallons présents, Gino Timperman, de Houthem, au volant de son Güldner G 40. " C’est une marque allemande qui a arrêté sa production en 1969, quand il a été absorbé par le fabricant Fahr , explique celui qui a exercé la profession de menuisier. Hugo Güldner était ingénieur et il a développé un moteur à deux temps. L’un de ses principaux clients était la société Linde, fabricant de chariots élévateurs. Ses recherches l’ont aussi mené à collaborer avec Rudolf Diesel."

Le tracteur de Gino a été fabriqué en 1962. " C’est un des premiers qui possède un refroidissement par air. Je l’ai ac heté en très mauvais état à un Houthémois, qui le tenait de son père. Ma fille s’était mise au jumping et nous avions acheté un cheval et une prairie, voilà pourquoi nous en avions besoin. J’ai mis sept ans à le restaurer: tôlerie, peinture, etc. Tout est d’origine et a été refait à neuf. Un travail de titan! À force d’y consacrer des heures et des heures, la mécanique des vieux tracteurs est devenue un vrai virus. "

Alors que certains se baladent à vélo, Gino, c’est sur son tracteur qu’il promène, d’autant plus qu’il a aménagé à l’arrière un siège pour les passagers.