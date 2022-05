Bas-Warneton : création d'une liaison électrique souterraine

En quatre étapes

Bien entendu, cet important travail ne se fera pas en un claquement de doigts. Le projet se compose de quatre sous-projets: le premier est déjà en route depuis l’année dernière puisqu’il s’agit d’adapter le poste à haute tension de Wevelgem aux 150 kV.

Le second a commencé cette semaine et fait suite à un permis d’urbanisme accordé par le SPW, département de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme, dans son arrêté du 18 février 2022. Il consiste à poser un câble souterrain sur les communes de Comines-Warneton, Wervicq, Menin et Wevelgem.

Sur le sol wallon, la ligne sera installée dans la rue de la Forge et sur les voies parallèles à la RN58. Les travaux jusqu’à Wevelgem devraient être terminés pour 2024.

Ensuite, le poste de Bas-Warneton sera adapté aux 150 kW; ce qui devrait être fait pour 2026. Finalement, la ligne aérienne existante de 70 kV sera démantelée.