Ploegsteert : les cérémonies Anzac Day

Chaque 25 avril, l’Anzac Day rend hommage au courage des soldats de l’Australian and New Zealand Army Corps qui se sont illustrés le 25 avril 1915 à Gallipoli, en Turquie. Ce jour-là, les hommes de l’Anzac ont débarqué sur la côte des Dardanelles pour attaquer une position turque. Alors qu’ils pensaient débarquer sur une plage de sable, ils se sont retrouvés au pied d’une gigantesque falaise et ils se sont battus pendant huit mois sous un déluge d’artillerie avant de se retirer sans avoir atteint l’objectif.