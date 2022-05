A Comines, "Copie conforme" déménage !

Ce lundi 25 avril, une nouvelle étape a été franchie avec l’installation dans l’ancien Shoe Discount (rue de la Gare). Ce déménagement permet de quadrupler la surface de vente (200 m²), de stockage, de réparation (300 m²). La rénovation de cet espace commercial vide pendant cinq ans a été principalement confiée à des entreprises cominoises.

Cominois bien connu

Didier Vandoolaeghe est le patron de "Copie conforme" avec ses six employés et sa succursale au Bizet, ouverte depuis dix ans. Didier est un Cominois bien connu. Sa maman Maggy a tenu pendant de nombreuses années le café face à la gare. Didier Vandoolaeghe a d’abord été technicien pour une société de photocopieuses à Poperinge avant d’ouvrir son premier magasin (rue du Chemin de fer). Après un an, il franchit… le passage à niveau pour s’installer pendant 28 ans au coin de la rue de Ten Brielen.

"Nos clients effectuent plusieurs dizaines de millions de photocopies par an chez nous mais aussi du brochage, du pliage. Une partie de l’entreprise est aussi consacrée à la vente de machines et au service technique. Le fait d’être une petite structure nous rend très réactifs et cela permet à nos clients d’être dépannés en quelques heures.

Les copieurs ont fortement évolué depuis trente ans, avant ce n’était "que" de simples machines permettant de faire de copies, maintenant ce sont des appareils plus complexes capables d’accomplir de multiples tâches dans un bureau. Notre clientèle est très diversifiée et va du particulier, aux sociétés en passant par les écoles et les administrations " précise ce patron cominois.

Le magasin propose aussi des accessoires informatiques (clavier, souris, disques durs) mais ne vend pas d’ordinateurs. D’autres accessoires de bureau comme plastifieuses, des relieuses sont en vente dans ce nouvel espace bien agencé et lumineux.

"Pour la vente et les réparations de photocopieuses, il y a peu de concurrences dans la région. Nous vendons essentiellement (80%) dans la région flamande proche mais aussi en France et bien sûr à Comines " ajoute Didier Vandoolaeghe.

Le nouveau magasin est ouvert en semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 ainsi que le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.