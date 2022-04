Tribunal correctionnel: " Nos jeux n'étaient pas sexuels"

Pendant de longs mois, l’homme aurait abusé de la petite-fille de sa compagne, qui ne se doutait de rien, et qui s’est également portée partie civile dans cette affaire. Les faits ont été révélés le 23 février 2021. " La petite-fille avait changé de comportement ", indique le Procureur du Roi. " Elle se plaignait parfois aussi qu’elle avait mal en allant aux toilettes. La maîtresse d’école a interpellé sa maman, car la petite prétendait avoir peur de son frère.C’est à ce moment-là que la victime a révélé ce que lui faisait subir le prévenu. " Lors de son audition vidéo filmée, la petite explique les faits très clairement, avec ses mots d’enfants. Elle décrit des scènes atroces et les sévices que lui faisait subir le prévenu. " La maman de la victime en a parlé à sa sœur, qui a expliqué avoir aussi subi des attouchements de la part du même homme quand elle avait l’âge de sa nièce. " La compagne du prévenu, la grand-mère et maman des victimes, explique que ces dernières " étaient les préférées " de son compagnon.

«Pas de pénétration»

Bien que les paroles de la petite soient sans équivoque, le prévenu nie les faits de viol qui lui sont reprochés; il ne conteste toutefois pas l’attentat à la pudeur. " J’ai touché son sexe, mais je n’ai pas mis le doigt ", a-t-il affirmé. " Je suis resté à la surface.Ce n’était pas sexuel, il n’y a pas eu de pénétration. " Concernant la seconde victime, sa belle-fille aujourd’hui majeure, le prévenu conteste formellement les faits. " Je ne lui ai rien fait; j’ai simplement caressé son dos. "

Le prévenu conteste également avoir détenu des images et vidéos pédopornographiques sur son disque dur externe. " J’avais des images de femmes nues, mais pas d’enfant. Mon disque était accessible à tous.Je n’avais rien à cacher. "

L’avocat des parties civiles réclame à titre de dommage moral les montants de 10000 € pour les deux victimes, ainsi que 3500 € pour la maman et la compagne du prévenu.

«Des pulsions avec les enfants»

Selon le Procureur du Roi, les faits sont établis. " Plusieurs éléments vont dans ce sens ", précise le Ministère public. " Monsieur a indiqué avoir “des pulsions avec les enfants”, utilisant le pluriel, comme pour inclure la seconde victime dans les faits. Je veux faire passer un message fort au prévenu en requérant une peine de 5 ans de prison. " Pour le dossier relatif aux images pédopornographiques, le parquet requiert une peine de 4 mois et 100 € d’amende.

Considérant qu’il y avait un doute concernant le viol de la petite-fille et l’attentat à la pudeur de la belle-fille, la défense a plaidé en faveur de l’acquittement de ces préventions. L’acquittement a également été plaidé pour la prévention relative à la détention d’images pédopornographiques. " La place de mon client n’est pas en prison. Il a besoin de soins. À cet égard, je souhaiterais qu’il puisse bénéficier d’un sursis probatoire. " Concernant les demandes civiles, la défense les a qualifiées d’excessives.

Le jugement interviendra le 9 mai.