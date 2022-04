Au rythme de tous les trois ans (sauf en 2021!), une nouvelle mise en scène était proposée pour raconter les événements locaux inclus dans la grande Histoire. Excepté deux spectacles de "Comines en scène", la thématique reposait sur la première guerre mondiale autour des champs de bataille de l’entité et spécialement pour la commémoration du centenaire.

Hanotte Misson Coulon

Pour cette huitième édition, nous nous retrouvons en mai 1940. "Il ne s’est pas passé beaucoup de choses à Ploegsteert si ce n’est l’évacuation, l’exode… C’est un sujet d’autant plus actuel que de devoir quitter sa région à cause de la guerre. Ce spectacle trouve une résonance toute particulière avec l’actualité" précise Didier Coquet du Centre culturel.

Sauf pour les deux premières années avec Jean-Michel Lefebvre, c’est toujours le même binôme pour l’écriture Xavier Hanotte et Benoit Misson. "La mise en scène est assurée pour la huitième fois par Alain Coulon qui a véritablement été adopté par la population. Il est l’élément rassembleur autour du projet. Dans ces spectacles itinérants, il a l’habitude de magnifiques tableaux à la nuit tombante" .

Plus de quarante comédiens

Pour la quinzaine de scènes, plus d’une quarantaine de comédiens issus de troupes théâtrales locales ou de simples amateurs vont jouer dans le même espace en pleine campagne. Des bus amèneront et ramèneront les spectateurs au départ de la salle paroissiale de Ploegsteert. La durée du spectacle sera environ d’une heure trente. Il est bien utile pour les spectateurs de tenir compte de la météo puisqu’il s’agit d’une performance en plein air.

Dans la salle paroissiale sera installé un "bref estaminet", un endroit convivial pour boire un verre et manger des frites avant et après le spectacle. Les représentations auront lieu le vendredi 13 et le samedi 14 mai avec des départs à 19h et à 20h30 "Ce spectacle historique tout public est aussi une véritable aventure humaine où les comédiens se retrouvent. C’est aussi un moment de l’histoire locale que nos grands-parents ont vécue. Cela fait partie de notre patrimoine commun à tous. Comines a malheureusement dans son ADN des années de guerre. Le spectacle est une sorte de devoir de mémoire" conclut Didier Coquet..

Billetterie: www.cccw.be