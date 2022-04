Comines-Warneton : les serres communales ont attiré la foule

Pour l’embellissement de la ville, la commune dispose de treize horticulteurs, de six personnes pour la tonte avec une formation au nouveau matériel, d’un ouvrier pour le fauchage en bord de route et de quatre jardiniers pour les serres. David Dieryck et son équipe ont suivi les recommandations de "Wallonie en fleurs" pour la création des parterres, des bacs et des suspensions: "Ils préconisent des plantes vivaces plutôt que des annuelles. Nous avons réduit de moitié la culture d’annuelles et nous avons augmenté à 18000 les plantes vivaces. Nous allons aussi installer un système d’arrosage goutte à goutte en certains lieux ". Outre la bonne surprise de pouvoir découvrir ces infrastructures communales, les visiteurs ont reçu une petite plante en souvenir de cette visite!