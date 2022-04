ED: Qu’est-ce qui est le plus difficile à gérer les médias ou le gouvernement?

MG: Du jour au lendemain, je suis sorti de mon laboratoire de recherche pour me retrouver dans les médias afin d’expliquer ce qui se passait et à conseiller le gouvernement sur la crise sanitaire. C’était un vrai changement de métier! En fait dans les deux cas, il faut parvenir à vulgariser. Les politiques ne connaissaient pas plus que les citoyens. Pour eux aussi, c’était nouveau. Pour les deux, cela nécessitait le même effort d’expliquer dans des termes simples des choses pas toujours évidentes pour les rendre compréhensibles.

ED: A refaire, vous auriez-vous expliqué les choses différemment?

MG: J’aurais pris certaines analogies plus tôt. Une épidémie doit se gérer comme un feu de forêt. Plus vite on agit, plus on a de chance de maîtriser le feu. Cette analogie passant dans tous les esprits cela aurait facilité pas mal de choses pour mieux comprendre la gestion de la crise.

ED: Entre les différentes vagues, y a-t-il eu un changement de méthodologie?

MG: Les conditions n’étaient plus les mêmes. Dans la première vague, il n’y avait rien: ni tests, ni masques; il n’y avait pas d’autres choix que tout fermer. Dans la deuxième vague, il y avait des moyens de protection. On a pu maintenir certaines choses ouvertes en expliquant les choix. Les enjeux étaient différents en termes de recommandation et de communication.

ED: La balance entre le scientifique et le socio-économique n’est pas évidente

MG: La préoccupation a toujours été présente. Lors du déconfinement de la première vague, il fallait permettre à l’économie de reprendre le plus rapidement possible. Cette balance n’étant pas la même pour tout le monde, il y a eu des différences de perception et des mouvements de contestation. Au final, le gouvernement pose ses choix avec sa légitimité démocratique mais à la lumière de conseils scientifiques.

ED: Que retenir de cette crise en disant: cela on a bien fait ou cela on aurait dû faire autrement?

MG: Bonne question! La principale chose à retenir est d’avoir des systèmes de prévention sanitaire en place tout comme pour un incendie. En étant pris de court, on est moins efficace. Cette prévention doit rentrer dans une culture plus systématique. Je ne pense pas qu’il y ait des erreurs majeures en termes de réaction. Les pays qui ont le mieux géré la pandémie comme la Norvège ont appliqué des mesures proches des nôtres mais en les prenant simplement plus tôt

ED: Et l’avenir?

MG: Le Covid est une nouvelle maladie différente d’un rhume ou d’une grippe. Par contre, la gestion de cette maladie va se normaliser en allant chez le médecin généraliste ou parfois même en clinique. Cela n’aura plus le caractère extraordinaire que l’on a connu.