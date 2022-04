Le changement de calendrier scolaire ne semble pas perturber outre mesure le citoyen de Wevelgem: " Pour l’instant, nous n’avons qu’un seul élève qui n’est pas revenu en septembre pour cette raison! Nous craignions avoir davantage de départs mais, finalement, ce n’est pas trop la préoccupation des parents. Il faut dire qu’à la rentrée rien n’était encore voté. "

Au 1er février, l’école comptait 136 élèves: " Nous sommes en augmentation constante. À 95%, les enfants ont des parents francophones et ces derniers ont bien compris l’importance de parler les deux langues nationales. Comme les mentalités ont changé, notre image n’est plus celle d’une école flamande en Wallonie, avec des relents politiques, mais bien le moyen d’être bilingue. De plus en plus de parents font l’effort de parler le néerlandais et même de s’intéresser à la culture flamande."

Les enfants d’abord!

Ces petits francophones échapperont donc à la réforme du calendrier: "A titre personnel, je trouve dommage que la Flandre n’ait pas suivi le mouvement. Pour un élève du fondamental, deux mois de vacances, c’est bien trop long! La perte de savoir est importante. J’espère que notre ministre va regarder comment la réforme se passe en Wallonie et qu’ensuite il fera le nécessaire pour qu’elle soit aussi appliquée en Flandre. Les syndicats ont posé la question au personnel enseignant et, à quelque 70%, il s’est déclaré contre la réforme par peur du changement et pour conserver les deux mois de vacances d’été. Or, la réflexion principale doit être basée sur le bien-être des enfants et sur ce qu’en pense la population.

J’ajouterais aussi que la vie économique stoppe essentiellement entre le 15 juillet et le 15 août et que, de nos jours, les parents ne regardent plus vraiment aux vacances scolaires pour partir. L’enfant n’est tout simplement pas à l’école ces jours-là! Sans compter que les deux semaines du carnaval vont permettre plus facilement les vacances à la neige."

Toutefois, le directeur est bien conscient que ces vacances "en décalé", surtout à Pâques, vont engendrer des soucis: différences au sein d’une même famille ou pour les parents qui enseignent dans l’autre communauté. " Il y aura une nécessaire adaptation. Certains parents ont déjà suggéré qu’ils inscriraient leurs enfants dans des activités en Flandre. D’autres vont mettre à contribution les grands-parents. Mais il ne semble pas qu’ils vont changer les enfants d’école !"