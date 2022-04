Speedway de Warneton : l'enquête publique pour le permis unique est lancée

Le site peut accueillir quelque 2000 personnes, avec trois rangées de rails de sécurité et une tribune couverte pour 1500 personnes.

L’enquête se déroule sur un mois et s’achèvera le 20 mai. L’épais dossier, qui contient une étude d’incidences, est consultable au service technique aux heures d’ouverture habituelles.

D’abord une activité extractive

Tout commence en 1980 lorsque Roland Vandermeersch, originaire d’Ypres et pharmacien établi à Ploegsteert, achète la parcelle de 3 ha 30 de terrain remblayé. En effet, selon ce que l’on peut lire dans le dossier, pendant la période couvrant les décennies 1950 à 1970 une activité extractive a eu lieu dans la moitié orientale de la parcelle. Elle a été développée par le briquetier français Delecourt et Fils. La profondeur d’excavation était de 4 à 5 mètres. L’argilière a été remblayée avec des matériaux divers contenant de la terre, des briquaillons, de déchets, etc.

En 1976, la parcelle a été acquise par la société "Briqueteries de Ploegsteert", qui a repris partiellement les activités du briquetier français. Quatre ans plus tard, elle est revendue à Roland Vandermeersch. L’historique explique le classement du site en zone d’activité économique industrielle.

Un troisième permis de 20 ans?

La société Camso est créée et obtient à la fois un permis de bâtir et un premier permis d’exploitation pour un circuit ovale de 400 mètres. Par la suite, il obtient un second permis du 4 octobre 2001 au 4 octobre 2021, limitant la possibilité à 14 compétitions annuelles. Le permis de classe 1 arrivant à échéance, le renouvellement est sollicité auprès de la Région wallonne.

L’étude d’incidences passe en revue les différents points relatifs à l’environnement. Certains aspects ne sont pas aux normes: pas d’égout public dans le chemin Lutun et eaux de pluie souillées en ruisselant sur la piste, l’établissement est peu adapté pour l’accès des PMR, les émissions atmosphériques de voitures anciennes sont néfastes, etc..

Sur ce dernier aspect, le bureau d’études a calculé que la durée d’émissions annuelles est de l’ordre de 41 heures vu que le circuit ne fonctionne qu’une quinzaine de jours par an.

Quant à l’architecte cominois François Dieryck, il a fait le relevé des différentes constructions du site; certaines devant être régularisées puisque n’ayant pas fait l’objet d’un permis de bâtir.

Signalons également que le circuit est toujours à vendre via l’agence Activo, de Kuurne. Pas de prix de vente renseigné.