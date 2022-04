Accusé à tort de l'attaque à main armée du Ladbrokes de Comines ?

Lors de son audition auprès des services de police, le gaillard a déclaré qu’il travaillait le jour du hold-up et avait bien fréquenté les lieux la veille des faits mais simplement pour parier. Face aux images des caméras de surveillance et les antécédents du prévenu, le représentant du ministère public a requis une peine de 37 mois de prison.

«Maladresse ou incompétence?»

Le conseil d’Imrane est interpellé par la façon dont l’enquête a été menée. "Le tribunal avait demandé d’aller questionner l’employeur de mon client afin de savoir s’il travaillait bien le jour des faits. Toutefois, on se trompe de société! Comment peut-on arriver à une telle maladresse ou à une telle incompétence?" , s’est interrogé MeRodriguez. "L’employeur d’Imrane prouve bien qu’il travaillait le jour des faits, l’attestation se trouve dans mes pièces! De plus, les témoins n’ont jamais relié l’auteur à mon client. J’estime donc qu’il y a plus qu’un doute dans cette affaire".

L’avocat a donc sollicité l’acquittement pur et simple ou sursis simple. Le jugement sera prononcé le 19 mai.