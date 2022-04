Présenté ce jeudi par la bourgmestre Alice Leeuwerck, l’échevin de l’embellissement Didier Soete et l’échevin de l’environnement Philippe Mouton, cette rencontre en bord de Lys a pour but de promotionner la 32eédition du Festival Floral Comines-Europe avec deux nouvelles catégories: jardins contemporains et jardins mixtes avec potager, de découvrir six fleuristes de l’entité, de mettre en avant le travail de la bonne vingtaine d’horticulteurs communaux en visitant les serres de la Ville, de présenter le nouveau projet "Végétalisation de l’espace public" pour l’embellissement de la Ville par des particuliers, d’exposer des photos du projet "Wallonie en fleurs" sur Comines-Warneton depuis 2017, de sensibiliser les citoyens sur les insectes pollinisateurs, de participer à un quiz menant les visiteurs du quai aux serres communales…