Le retour de l'intergénérationnel à la maison de repos du Sacré-coeur à Ploegsteert

En effet, depuis 1993, année de la création des rencontres intergénérationnelles par Simone Lamote, les résidents et les enfants des deux écoles de la commune se côtoient une bonne dizaine de fois par an.

C’est aujourd’hui Madeleine Deleu qui a repris le relais, aidée par Francis Joseph. Tous deux possèdent derrière eux une belle carrière dans l’enseignement primaire.

75 paniers

" Dès que les conditions sanitaires nous l’ont permis, on a décidé de faire quelque chose, explique Madeleine. Une chasse aux œufs s’imposait le jour de la rentrée des vacances de Pâques. J’ai contacté la firme cominoise Libeert qui, de suite, a offert 160 gros œufs; les comités Sacré Quartier et Sourire pour cheveux blancs ont acheté de petits œufs. Nous avons alors confectionné des paniers, qui ont été coloriés par les résidents.

Roland Vandamme et son épouse Marie-Jeanne, Monique Dujardin, Jeannine Debacq et Christiane Depont ont donné un sacré coup de main. L’idée était de confectionner 75 paniers: 40 pour les résidents et les 21 enfants, avec leur nom dessus, sans oublier les occupants du centre de jour et de la résidence-service. "

Juste avant que n’arrivent les enfants, les paniers ont été disposés sur la vaste pelouse du home. Chaque enfant devait ramener trois paniers et les offrir à la personne dont le nom était inscrit. On l’imagine aisément, l’exercice a été très apprécié des enfants, tout heureux d’offrir un peu de Pâques aux anciens qui, pour la plupart, ont dégusté les œufs en dessert! Le home avait mis les petits plats dans les grands puisqu’en cuisine un gâteau, du chocolat chaud et du café avaient été préparés.

Une vie dédiée aux enfants

De quoi réjouir Madeleine Deleu: " Les enfants, c’est toute ma vie! Et je suis heureuse quand je vois les autres heureux. Je continuerai dans cette voie tant que la santé me le permettra! " Elle remet d’ailleurs le couvert la semaine prochaine, avec la même formule, pour les élèves de quatrième de Saint-Henri, à Ploegsteert, et leur institutrice Stéphanie Ooghe.

Le programme des activités 2022 a été défini: " En juin, nous irons à la mer; en août, nous organisons un barbecue. Nous participerons aussi au Last Post et, pour la ducasse de début septembre, nous avons prévu un apéro et une expo en forme de rétrospective sur les 28 années des rencontres intergénérationnelles.

En octobre, si le Covid nous laisse tranquille, on tiendra notre traditionnelle réunion pour choisir un thème et définir un calendrier d’activités. " Et Madeleine et ses assistants seront alors repartis pour une 29eannée!