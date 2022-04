Dix maisons et un loft sur l'ex-site Desmarets (Comines)

Le site en question a été occupé jusqu’en 2019 par l’enseigne de négoces en matériaux de construction YouBuild, qui a déménagé dans l’avenue des Châteaux pour une meilleure accessibilité.

L’enseigne avait repris les activités de l’entreprise de construction Roussel, qui s’est installée dans les anciennes installations de l’entreprise Desmarets. L’entrée se faisait autrefois via la rue de Ten-Brielen et la sortie via la rue des Invalides. La maison attenante ayant été vendue, le site n’était plus accessible que par la rue des Invalides.

Une modification de voirie

Le Collège, bien qu’applaudissant à deux mains ce projet d’urbanisation qui permettra la réhabilitation d’un chancre industriel, a demandé une modification de la voirie, notamment dans la rue des Invalides où elle devra être élargie pour permettre la circulation dans les deux sens. Un petit rond-point est aussi demandé. D’où cette deuxième enquête publique qui ne modifie en rien l’aspect urbanistique du projet.

Pour rappel, il est envisagé de démolir les bâtiments industriels, de construire dix maisons unifamiliales et dix garages, de même que transformation un bâtiment industriel en un loft. Ce dernier profiterait d’une belle dimension de 14,72 m de large sur 12,10 m de profondeur. Le bâtiment industriel sera recouvert d’un " crépi de ton blanc cassé rythmé par de bardage vertical bois de teinte naturelle. "

L’architecture sera composée de volumes parallélépipédiques simples avec des variations de hauteurs et de profondeurs dans les façades afin d’apporter de la modernité au projet, indique le dossier. Le matériau principal utilisé sera de la brique de terre cuite de ton rouge-bordeaux et le bois de teinte naturelle en matériaux secondaires. Les garages seront situés à l’arrière des jardins des habitations de la rue de Ten-Brielen. En plus des jardins, des aménagements verts sont prévus: plantations d’arbres, zones vertes, terrasses, etc.

Un autre projet d’une quarantaine de logements aussi à la rue des Invalides

Signalons encore que dans le prolongement de la rue des Invalides un autre projet est en gestation, avec cinq blocs d’appartement pour une quarantaine de logements.