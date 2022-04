«D’un continent à l’autre», la reconstruction après un déracinement par le Cominois Ghislain Guilbert

L’écriture comme thérapie

" Juste après le décès, j’ai ressenti le besoin d’écrire son histoire, son combat mais aussi de témoigner de la femme exceptionnelle qu’elle était , explique ce professeur d’histoire et de géographie du collège de la Lys. Mettre des mots sur des émotions était un besoin, une thérapie. "

En février 2017, les 157 pages sont publiées à compte d’auteur et rencontrent un vrai succès de vente. Mais l’histoire ne s’arrête pas là! Veuf, Ghislain souffre de solitude et s’inscrit sur un site de rencontres et, rapidement, noue des contacts avec une dame, veuve également. Le seul problème: elle habite à 10000 km, à l’île Maurice!

" Au début, je ne savais pas où allait mener cette aventure, mais j’y ai cru et je ne regrette absolument rien ", poursuit celui qui s’est marié en décembre 2017, à Comines, civilement mais aussi religieusement suivant les rites hindous.

Partager son vécu

Il reprend la plume pour conter cette histoire d’amour extraordinaire en 180 pages qui font la part belle à l’île Maurice, à son côté multiculturel, fruit d’une histoire coloniale fascinante. Et en 2019 paraît La vie peut nous surprendre . " Le livre se veut un témoignage avec le message que la vie nous réserve encore de belles surprises, même après un grand malheur. Contrairement au premier, j’ai changé les noms et certaines réalités pour créer une distanciation, pour ne pas mettre mal à l’aise des personnes de mon entourage, surtout mes deux enfants ."

Et l’envie d’écrire est restée bien présente: " J’ai été inspiré par l’histoire particulière de la fille de mon épouse, qui est arrivée en Belgique alors qu’elle avait 16 ans! Un véritable déracinement d’autant plus qu’à 11 ans, elle avait déjà traversé une épreuve pénible avec la mort brutale de son père. Recadrer cette adolescente et la guider dans cette période difficile a été pour moi comme une mission. Voilà ce que je voulais raconter. "

Une fois encore, le récit est romancé, même s’il y a beaucoup de vécu: " Quand je commence la rédaction, je sais où je veux aller, j’ai déjà décortiqué chaque chapitre dans ma tête. Le soir, je me mets à rédiger durant une heure. Entre les premiers mots et la publication, il a fallu un an et demi."

«D’un continent à l’autre. Une adolescence déracinée» est à commander sur le site www.edilivre.com en version papier (16 €) ou numérique (7,99 €). Également chez l’auteur ou à la Librairie 44, rue du Faubourg, à Comines.